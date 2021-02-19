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Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что участвовал в эфире российского телеканала, поскольку хочет донести правду. «Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят: «Наконец мы кое-что узнали». То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы», - сказал Кравчук в эфире телеканала «1+1», передает Радио Свобода.

Комментируя свое участие в эфире российского телевидения, куда пригласили главаря боевиков «ДНР» Дениса Пушилина, первый президент Украины сказал: «Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь».

«В свое время было принято решение, чтобы представители Пушилина находились в Трехсторонней контактной группе и выступали там, вносили предложения, общались со всеми ... Я с Пушилиным не общался. Я задал ему один вопрос, который для меня принципиален: они хотят строить на неконтролируемом Донбассе какое-то национальное русское государство? Тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости. Или они хотят все же строить или договариваться с нами, как интегрировать регионы в Украину», - отметил Кравчук.

15 февраля состоялся эфир шоу «Время покажет» на российском «Первом канале». Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи также главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин.  

 
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