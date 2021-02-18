Президент Владимир Зеленский поддерживает принятие Верховной Радой в первом чтении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, предусматривающих льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Там отметили, что глава государства неоднократно призывал народных депутатов разработать и принять доступный механизм растаможка автомобилей, импортируемых из Европы.

«Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой - защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное - позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения», - отметил Зеленский.

Принятые сегодня парламентом за основу проекты законов (№ 4643-р, № 4644-д) предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года на уровне не выше 1 тыс. евро. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

«Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитывается ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро», - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года и соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2.

Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп). Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.