также в разделеОбщество
В лекциях скандальной преподавательницы НПУ Драгоманова нашли массу нарушений 1
В Ривном против скандальной стоматологши открыли 5 дел 8
Назначен новый глава Гослесагентства 8
Вакцину Pfizer поставят в Украину в конце февраля-начале марта 6
Чиновники Минобороны закупили непригодные аппараты ИВЛ для армии 29
У Зеленского не видят оснований закрывать другие телеканалов 8
Укрпочта хотела выпустить посвященные ВСУ марки 23 февраля, Минобороны негодует 26
СМИ узнали о тесной дружбе судьи Вовка и подозреваемого в заказе убийства СБУшника 17
Польское издание бездоказательно обвиняет оппозиционные украинские СМИ в манипуляциях и пропаганде 37
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ 23
Вовка опять не нашли, чтобы доставить в суд 8
Венедиктова: Следствие по основным делам Майдана завершат до конца года 12
Кравчук о ситуации на Донбассе: Оккупанты убивают, а не провоцируют 24
Директора боярского лицея, где отравились школьницы, отстранили от должности 19
Украина перезапустит конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ 15
Степанов рассказал, кого вакцинируют от COVID-19 вместе с медиками 13
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 61
РФ блокирует допуск инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО 20

Задержан бывший правоохранитель, который организовал поставку в Киев партии кокаина стоимостью 4 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, житель Львова, бывший работник правоохранительных органов, организовал незаконную схему сбыта кокаина путем отправки из Львова в Киев оптовых партий частными службами такси. Наркотические средства при этом маскировались в детских игрушках.

По результатам принятых мер организатора преступления задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного сбыта кокаина в особо крупных размерах жителю столицы.

В дальнейшем в ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета – «кокаин», весом около 1 кг стоимостью более 4 миллионов гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства.

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги