Задержан бывший правоохранитель, который организовал поставку в Киев партии кокаина стоимостью 4 млн гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, житель Львова, бывший работник правоохранительных органов, организовал незаконную схему сбыта кокаина путем отправки из Львова в Киев оптовых партий частными службами такси. Наркотические средства при этом маскировались в детских игрушках.

По результатам принятых мер организатора преступления задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после очередного сбыта кокаина в особо крупных размерах жителю столицы.

В дальнейшем в ходе проведения санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета – «кокаин», весом около 1 кг стоимостью более 4 миллионов гривен, электронные весы, пакеты для фасовки и другие вещественные доказательства.

Сейчас организатору преступления сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.