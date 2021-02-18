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В понедельник, 15 февраля, в чешском городке Подседице в результате ДТП погибли двое граждан Украины, сообщает Mukachevo.net.

В результате столкновения двух микроавтобусов и грузовика на месте аварии погибли двое жителей Закарпатской области, которые находились в автобусе. Один из водителей был доставлен вертолетом в больницу с серьезной травмой. В причинах аварии разбираются местные правоохранители.

В одном из микроавтобусов ехала группа из шести украинцев. Местная полиция подозревает водителя в ДТП: по словам очевидцев, автобус ехал зигзагами, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой лоб в лоб.

«Он ехал прямо на меня, там некуда было повернуть. Все произошло за считанные секунды», - описывает водитель грузовика.

«Двигался как взбалмошный на своем «транзите». Сначала я думал, что он хочет обращать, но потом понял, что он не идет в поворот, а просто врезается в фуру, а потом у нас», - рассказал водитель другого автомобиля, который также пострадал после аварии.

Кроме погибших, в ДТП пострадали три человека. Раненая женщина загадочно скрылась с места ДТП: из-за стресса она сбежала через поле. На следующий день ее нашли в почти 200 км от места аварии и доставили в больницу на обследование.

 
ForUm

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