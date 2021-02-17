Сегодня около 6:23 в районе 463 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района, перевернулся рейсовый автобус, сообщила пресс-служба полиции.

В результате аварии 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

41-летний водитель автобуса «Mercedes» сообщением «Харьков-Люботин» во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.

По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.