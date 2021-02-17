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Сегодня в 04:35 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде возле платформы «Лесничество» на улице Бориспольской, сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ-2101», под управлением 32-летнего водителя, двигаясь по проезжей части, начал движение через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и включенную звуковую сирену, где произошло столкновение с товарным поездом.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Водителя легковушки задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств столкновения транспортных средств.
ForUm

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