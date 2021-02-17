Пользователи Telegram чат-бота «СтопНаркотик» помогли заблокировать 2000 адресов «наркомагазинов» в мессенджере, которые использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Несмотря на введенные в Украине карантинные мероприятия, связанные с преодолением эпидемии коронавирусной болезни, представители факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел продолжают поддерживать работу разработанного ими Telegram чат-бота «СтопНаркотик» (https://t.me/StopDrugsBot). За все время работы чат-бота его пользователи помогли прекратить работу 2021 электронного адреса, которые использовали злоумышленники для незаконного сбыта наркотиков с помощью сети Интернет.

С чат-ботом и его работой ознакомились более 34500 пользователей со всех уголков Украины, которые прислали на проверку возможной причастности к незаконному наркобизнесу более 56 тысяч электронных адресов в мессенджере Telegram и более 25 тысяч фотографий надписей и наклеек с рекламой наркоадресов, которые они обнаружили на улицах своих населенных пунктов.

Авторский коллектив Telegram чат-бота «СтопНаркотик» (https://t.me/StopDrugsBot) призывает присоединяться к его пользователей и совместными усилиями помогать в противодействии незаконному сбыту наркотиков в Украине.