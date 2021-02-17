Автори кажуть: документ позбавить “дірок” в законодавстві. Експерти ж застерігають від спроб “шматувати антикорупційну систему по живому”

Среди событий, которые в начале недели активизировали и в который раз разделили на лагеря украинский политикум, – рассмотрение Кабинетом министров и регистрация в парламенте законопроекта №5070, который должен отрегулировать работу Национального антикоррупционного бюро. Самое резонансное то, что принятие документа может стать (уверены - точно станет) основанием для освобождения действующего директора НАБУ Артема Сытника. В правительстве объясняют, что благодаря изменениям удастся ликвидировать законодательный пробел, связанный с отсутствием механизмов досрочного отзыва главы этого важного антикоррупционного органа. А главное - легитимизировать руководство НАБУ, поскольку процедуру назначения Сытника, по заключению Конституционного суда Украины, в свое время нарушили.

Противники законодательных новаций со своей стороны говорят о начале “тотального наступления” на молодую отечественную антикоррупционную вертикаль и попытки "приручить" непослушное НАБУ, которое демонстрирует беспристрастность и независимость. Мол, хотя его работу и не назовешь слишком эффективной, на фоне еще более "беззубой" деятельности других "борцов" - сотрудников бюро можно считать довольно удачными "раками" на отечественном "антикоррупционном безрыбье"...

Причины: латание "дыр" в антикоррупционном законодательстве

"Двумя решениями Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия Президента в подборе и назначении директора бюро, – напомнил, комментируя появление законопроекта, министр юстиции Денис Малюська. – Перед правительством стояла задача пробел в законе закрыть и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Первым “подходом к барьеру” стал законопроект №4437 – в нем Правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложил предоставить Артему Сытнику полномочия директора до избрания нового руководителя по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламентском комитете. А проблема "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ остались. И ее закрытие - одно из условий сотрудничества с МВФ".

Именно для того, чтобы избавиться от этой "дыры", правительство, по словам главы Минюста, и подготовило новый законопроект, который даст НАБУ статус органа исполнительной власти и обновит процедуру избрания директора. Отдельной нормой определено, что на период поиска нового директора НАБУ полномочия его руководителя будет исполнять первый заместитель директора.

Денис Малюська называет появление новой инициативы вынужденным шагом. Считая, что лучшим выходом было бы все же принятие проекта №4437. Министр заверил: дискуссия вокруг содержания законопроектов продолжается. На очереди - их обсуждение в парламенте.

Кстати, нешуточная дискуссия уже разгорелась. Под посвященным этой теме постом на Фейсбук-странице Малюськи. Мнения разные. Большинство комментаторов поддерживают Артема Сытника и критикуют схему, которая может (а по некоторым, оценкам, даже "призвана") отстранить его от должности руководителя НАБУ. Намерение отправить чиновника в отставку авторы таких сообщений объясняют "нежелательным" для некоторых открытием производств против влиятельных в государстве лиц - в частности, ОПУ и правительства. Но кто-то пишет о том, что при руководстве Сытника работа НАБУ не была по-настоящему эффективной. А некоторые коллеги и друзья Артема Сергеевича, мол, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, ее возглавили, "сев" на финансовые потоки (особое внимание комментаторов - к фигуре руководителя Главного подразделения детективов НАБУ, куму Сытника, Андрею Калужинскому)...

Кто-то пишет о нарушении процедуры при внесении в текст законопроекта такого раздражающего пункта "с голоса" - при обсуждении документа на правительственном заседании. Оппоненты же напоминают о заключении Конституционного суда о незаконности назначения действующего руководителя НАБУ. А также о более "глобальной" и запущенной проблеме фактического отсутствия возможностей досрочного устранения руководителя этого и ряда других государственных ведомств - не только за неэффективность работы, а также - за нарушение законодательства. Это - безотносительно к персоне Сытника. Хотя корреспонденты напоминают и о делах и производствах, которые в свое время возбуждали против него...

При этом некоторые прогнозируют проблемы в отношениях с международными партнерами Украины из-за попыток "наехать" на один из немногих по-настоящему независимых и современных правоохранительных органов. Другие же считают, что с международными партнерами этот шаг согласован. И единственным камнем преткновения остается личность вероятного исполняющего обязанности руководителя НАБУ на период избрания нового полноценного председателя. Сейчас на должности первого заместителя НАБУ находится Гизо Углава. Похоже, что ему, как говорится - и карты в руки. Поскольку обе стороны спора, и "беспристрастные" комментаторы единодушны: шансы на то, что при доработке документа в парламенте эту норму изменят и назначат и.о. Артема Сытника, нулевые.

Опять же - даются разные оценки восприятия международными институтами отведенной нашим внешним партнерам роли в отборе нового главы антикоррупционного ведомства. "Проглотят" ли они идею ограничения влияния на этот процесс?

Позиция и роль иностранных "проводников" украинских антикоррупционных реформ

По предложению авторов законопроекта, международные эксперты уже не слишком будут влиять на работу конкурсной комиссии по отбору нового руководителя НАБУ: роль трех иностранных представителей при желании легко свести к функционалу "свадебных генералов", а то и "майоров". Ведь предлагается, чтобы в состав комиссии вошли три члена, делегированные СНБО, и шесть - от правительства (только трое из которых - упомянутые уже международные эксперты, выбранные по рекомендации наших партнеров).

Пролить свет на эту тему помог комментарий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин программе "Свобода слова на ICTV". Она сообщила, что новую процедуру избрания директора НАБУ обязательно будут обсуждать с международными партнерами. "Закон содержит широкий спектр различных положений. Он проговаривался с МВФ. Есть спорные положения, которые вызвали определенный резонанс, но этот законопроект еще будет рассматриваться в парламенте. Мы обратились с просьбой подготовить консолидированную позицию международных партнеров. И эта позиция будет обсуждаться, учитываться".

Более того, вице-премьер просит не воспринимать новые законодательные инициативы в отрыве от других предложений и изменений, которые ожидают эту сферу. По словам Стефанишин, законопроект является частью комплекса решений, которые уже приняты парламентом и еще будут вноситься - и президентом, и правительством - для восстановления полноценной деятельности антикоррупционных органов.

По мнению адвоката, старшего партнера адвокатского объединения "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, отсутствие оперативной реакции международных партнеров Украины на появление законопроекта может свидетельствовать о том, что на самом деле Киев согласовал документ с ними. Более того, наши партнеры также заинтересованы во внесении соответствующих изменений. "Считаю, что не только в Украине, но и за рубежом недовольны эффективностью работы НАБУ под руководством Сытника. Но говорить напрямую об этом не хотят. Поскольку это подорвет доверие к антикоррупционной вертикали, которую при их поддержке развивают в нашей стране. То есть, речь идет о переложении ответственности за согласованное всеми кадровое решение на украинскую власть. К тому же, не забывайте о необходимости выполнять решение Конституционного суда", - говорит Кравец в комментарии Укринформу.

При этом эксперт не берется "на слух" комментировать конкретные положения документа. До появления его текста на сайте Верховной Рады (по состоянию на вечер вторника законопроект официально не обнародован).

Антикоррупционные "всадники" без головы или ... сразу с двумя?

А вот эксперт Центра противодействия коррупции Антон Марчук документ (полученный из инсайдерских источников) уже видел. Поэтому и поделился с читателями Укринформа размышлениями о некоторых потенциально "вредных" положениях проекту, которые народные избранники - кровь из носа - должны исправить. "Прежде всего, речь идет о переходной норме, появление которой якобы вызвано августовским решением КСУ об указе президента Порошенко о назначении Артема Сытника. И одна из переходных норм, собственно, и должна урегулировать вопрос дальнейшего пребывания Сытника в должности. Однако эта норма сформулирована, мягко говоря, некорректно. И она только усугубляет существующую правовую неопределенность. Если закон примут в таком виде, у руля НАБУ фактически останутся и Сытник, полномочия которого до 2022 года не прекращены, и и.о. директора - его первый зам. Это подрывает легитимность решений обоих должностных лиц и создает риски при судебном обжаловании", - говорит эксперт.

Определенные риски, по его заключению, включают в себя и нормы, которые должны заменить признанные в прошлом году в сентябре КСУ неконституционными положения Закона “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. Они касаются состава конкурсной комиссии, создаваемой для избрания нового директора НАБУ. "Есть риски, связанные с числом кандидатов, которых комиссия должна предложить на рассмотрение правительства по итогам конкурса. Определенные риски вызваны фактически предоставлением правительству средств влияния на бюро - например, путем возможности отмены актов НАБУ или через необходимость их государственной регистрации в Министерстве юстиции... То есть, мы видим, что этот законопроект содержит угрозы независимости антикоррупционного бюро и не может быть принят в таком виде", - заключает Антон Марчук.

Вместе с экспертами надеемся, что перед окончательным принятием в парламенте документ надлежащим образом доработают.