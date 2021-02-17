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Фотографии жены лидера Северной Кореи Ли Соль Чжу впервые за более чем год появились на страницах государственной прессы КНДР.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что фотографии Ли, которая вместе с мужем посетила концерт в Пхеньяне, опубликовала официальная газета Рабочей партии «Родонг Синмун».

«Ли часто сопровождала Ким Чен Ына на значительных общественных мероприятиях, однако ее не видели с января прошлого года, что вызвало слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности», - утверждает Reuters.

Агентство обращает внимание, что ни один человек на новых опубликованных северокорейским изданием фотография, не носит масок и не соблюдает дистанцию, в отличие от предыдущих фотографий.

«Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19, однако Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что не может исключать вспышку болезни, поскольку КНДР поддерживала активные контакты с Китаем, где возник вирус до того, как закрыла границы в начале прошлого года», - говорится в материале.

По информации южнокорейской разведки, Ли избегала участия в общественных мероприятиях во избежание инфицирования COVID-19, однако вместе с детьми чувствовала себя все время хорошо. «Разведка считает, что у Ли и Ким три ребенка, о которых известно мало», - отмечает Reuters.
ForUm

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