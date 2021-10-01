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Северная Корея заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 24

Северная Корея провела испытательный пуск «недавно разработанной» зенитной ракеты, сообщили 1 октября северокорейские государственные СМИ.

Испытание, которое, как сообщило официальное Центральное информационное агентство Кореи (KCNA), произошло 30 сентября, стало последним в серии недавних испытаний оружия на фоне фактически заблокированных переговоров с США о денуклеаризации.

По сообщению KCNA, зенитная ракета имеет «замечательные боевые характеристики», передает Радио Свобода.

Министерство обороны Южной Кореи не смогло сразу подтвердить последний запуск, сообщает AFP. На фотографии, опубликованной в официальной газете Rodong Sinmun, ракета поднялась под углом к ​​ракете-носителю. Контролировало испытания руководство правящей Трудовой партии.

Ранее на этой неделе Пхеньян объявил об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты и ракеты малой дальности. Также в сентябре была запущена крылатая ракета большой дальности.

За испытаниями внимательно следят США, Южная Корея и другие страны региона. США, Великобритания и Франция созвали заседание Совета Безопасности ООН по Северной Корее, которое состоится 1 октября.

Ядерное оружие и программы по баллистическим ракетам запрещены резолюциями Совета безопасности ООН, а Северная Корея находится под многочисленными международными санкциями. Зенитные ракеты значительно меньше, чем запрещены баллистические.
ForUm

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