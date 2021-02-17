На синей линии киевского метро в ближайшие дни заработает первый поезд, модернизированный силами КП «Киевский метрополитен», сообщила пресс-служба КГГА.
В вагонах – новое дверное оборудование, окна, салонное освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников и тому подобное.
Повышенная надежность работы электрооборудования и пожарной безопасности.
Впервые применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, которая отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда. Вагоноремонтный завод коммунального предприятия впервые самостоятельно провел модернизацию подвижного состава - сцеп из 5-ти вагонов моделей 1981-1984 годов выпуска.
Стоимость модернизированного поезда из 5-ти вагонов составила 35 млн грн.
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