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Вопрос Приватбанка точно не является токсичным во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украины.

Об этом в интервью Укринформу сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, насколько токсичным является вопрос результативного завершения дела о мошенничестве вокруг Приватбанка для отношений между Украиной и Евросоюзом, Шмыгаль подчеркнул: «Это вопрос точно не к правительству. Но скажу, что у банка сегодня хорошие перспективы. Создан наблюдательный совет, все процедуры происходят в соответствии с действующим законодательством. Конечно, наши партнеры просят еще больших гарантий стабильности банковской системы, так как от этого зависит наша денежно-кредитная политика и международное сотрудничество в предоставлении финансирования. Хочу заверить, что вопрос Приватбанка - важный, он в повестке дня наших европейских партнеров, но в то же время точно не является токсичным во взаимоотношениях с ними».

Также глава правительства отметил, что во время визита в Брюссель уверил своих европейских коллег, что «все начатые в Украине реформы необратимы. Мы продемонстрировали реформу децентрализации, которая успешно завершается, доложили о втором этапе медицинской реформы, которая происходит несмотря на COVID, нам есть чем гордиться в цифровой и закупочной трансформации страны».

В целом, как сказал Шмыгаль, в работе находится более 20 реформ.

«Конечно, европейцев больше всего интересует реформа судебной системы. К сожалению, медлительность реформирования судопроизводства и системы права в стране напрягает и нас - общество и бизнес, и наших партнеров. Конституционный кризис, многочисленные откровенно сомнительные решения судов разных инстанций... Ни один инвестор не захочет идти в страну, где его права не гарантированы справедливой судебной защитой. Мы пытаемся ускориться, но не все есть в полномочиях Кабмина. Сегодня нужны прежде всего решительные политические действия со стороны парламента», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме судебной реформы, сказал он, «европейцев беспокоит реформа антикоррупционная, законодательная упорядоченность деятельности НАБУ и НАПК. А также дальнейшее реформирование банковской системы, принятие изменений в законы о банках и банковской деятельности, в частности в контексте работы Приватбанка и других банков, которые сегодня находятся в собственности государства, а также в целом банковского рынка. Вот основные болевые точки, где мы ищем компромиссы, где хотим ускориться вместе с европейцами».
ForUm

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