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Себестоимость добычи газа государственной компанией «Укргазвыдобування» составляет приблизительно 2,6 гривни за кубометр. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка», передает УНИАН.

«Себестоимость добычи, например, государственной компанией Укргазвыдобування - приблизительно 2,6 гривни за кубометр. Продается этот газ за 6,99 гривни, но в 6,99 гривни также входит тариф на транспортировку газа магистральными газопроводами… Также в эту цену включаются налоги, которые платит Нафтогаз в госбюджет, с этих налогов выплачиваются зарплаты бюджетникам, пенсии, финансируется оборона государства, в эту цену также входят дивиденды, которые идут в госбюджет», - сказал Витренко.

Он отметил, что благодаря тому, что газ, добывающийся госкомпаниями, продается не по себестоимости, а с определннной наценкой, у государства есть средства для финансирования субсидий.

«Из госбюджета также финансируются субсидии. Что такое субсидии? Это когда даются деньги тем, кто не может оплачивать и 2,6 гривни. Поэтому, если мы не будем заботиться о тех, кто не может платить полную цену, мы не сможем называть себя цивилизованным государством. Чтобы заботиться о тех, кто не может платить рыночную цену, нужно где-то брать деньги. Эти деньги идут с прибыли, когда рыночная цена выше себестоимости», - сказал Витренко.

Также он отметил, что благодаря тому, что газ, добывающийся в Украине, продается по рыночным или близким к рыночным ценам, у людей появляются стимулы сокращать потребление, а у госкомпаний - ресурс для наращивания добычи.
ForUm

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