также в разделеОбщество
Штепа в суде назвала себя настоящим патриотом 9
Львовскому преподавателю объявили выговор за порно в тестах 10
Украина получила документы для регистрации вакцины Pfizer 10
Судья Вовк утверждает, что находится на рабочем месте 11
Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля 10
Судью приговорили к 6 годам за взятки 8
В Украине стартовали занятия для мобильных бригад по вакцинации 10
Гармаш: Захваченная боевиками территория на 1,4 тыс. кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях 13
ВМС РФ увеличили боевой состав в оккупированном Крыму на 45% 13
Инспектор ГосЧС подделывал акты о тушении пожаров на Луганщине 11
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС 11
Степанов: Все вакцины от COVID-19 в Украине будут безопасными 10
На Харьковщине закрыли 36 нелегальных соцучреждений 30
Задержан «минер» квартиры родителей Зеленского 25
Британские СМИ: Все действия по закрытию телеканалов нужно тщательно проверять 40
СБУ объявила Шарию о подозрении в госизмене 74
Федоров: Украина первой в мире приравняет цифровые паспорта к обычным 12
Названа категория людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19 44

В урочище Червоне в Днестровском каньоне на Тернопольщине замерз крупнейший равнинный водопад в Украине – Джуринский.

Фото опубликовал в Facebook известный тернопольский фотограф Владимир Тихович. 

«Такое довольно красивое природное явление можно наблюдать не так часто. Ведь в южной части области, где расположен Джуринский водопад, в последние годы сильные морозы – редкость. Сейчас же здесь - огромный массив льда, многочисленные сосульки, причудливые формы из замерзшей воды, которая буквально несколько дней назад падала с высоты 16 метров и срывалась вниз тремя каскадами, широким, 20-метровым потоком в реку Джуринку, приток Днестра», - рассказал Укринформу тернопольской историк, экскурсовод Олег Гаврилюк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги