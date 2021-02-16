В урочище Червоне в Днестровском каньоне на Тернопольщине замерз крупнейший равнинный водопад в Украине – Джуринский.
Фото опубликовал в Facebook известный тернопольский фотограф Владимир Тихович.
«Такое довольно красивое природное явление можно наблюдать не так часто. Ведь в южной части области, где расположен Джуринский водопад, в последние годы сильные морозы – редкость. Сейчас же здесь - огромный массив льда, многочисленные сосульки, причудливые формы из замерзшей воды, которая буквально несколько дней назад падала с высоты 16 метров и срывалась вниз тремя каскадами, широким, 20-метровым потоком в реку Джуринку, приток Днестра», - рассказал Укринформу тернопольской историк, экскурсовод Олег Гаврилюк.
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