также в разделеОбщество
Застрявшие на Занзибаре туристы вернулись в Украину
СБУ задержала командира диверсионной группы террористов 9
Степанов обвинил НАБУ в попытке сорвать кампанию по вакцинации от COVID-19 29
В трех областях Украины ограничено движение грузовиков 18
В Украине зафиксировано 2332 новых случая COVID-19 15
Нардеп: Степанов заверил, что COVID-вакцинация начнется до конца недели 10
Зеленский дал 10 дней на установление виновных в гибели военных возле Новолуганского 131
15 февраля. Картина дня 27
ZIK подал в суд на Зеленского из-за санкций 22
В Украине ударят 20-градусные морозы 21
СБУ накрыла российскую сеть интернет-агитаторов 18
Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор 46
«Экс-заместителю министра информации ДНР» сообщили о подозрении 14
В Украине за 3 года обнаружили 390 случаев неэтичной рекламы 20
Степанов: Первая партия COVID-вакцины «немного задерживается» 20
С Грымчака сняли электронный браслет 16
И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский судится с ОО «Красный Губер» 13
Дела Майдана: Первый обвинительный акт по спецпроцедуре направлен в суд 24

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавирусной болезни в Украине не началась с 15 февраля из-за «технических проблем логистического характера».

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 16 февраля, сообщает Укринформ.

«Я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по вакцинации, массовой вакцинации, согласно нашему утвержденному национальному плану, который предусматривает 5 этапов вакцинации. На сегодняшний день у нас готова полностью вся наша медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, сформированы списки по фамилиям людей, которых мы будем вакцинировать на первом этапе. Мы ожидаем поставки вакцины в Украину. Как только она придет, мы сразу начнем вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина должна быть до 15 февраля», - сказал Степанов.

Он добавил, что такая уверенность основывалась на заключенных договорах Украины с производителями вакцин, в которых «четко у нас предусмотрены, в том числе и количество, и сроки поставки».

Министр добавил, что согласно заключенным договорам, Украина ожидает миллион доз вакцины в феврале и миллион доз в марте этого года.

«Более того, по этому миллиону, который мы должны получить в феврале, у нас была уверенность, что он будет поставлен до 15 числа и сразу мы начнем вакцинацию. Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера, я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу сейчас, после брифинга, у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украину. Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни, и эта первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам, нашим героям, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19», - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги