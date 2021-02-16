Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавирусной болезни в Украине не началась с 15 февраля из-за «технических проблем логистического характера».

Об этом он сказал на брифинге во вторник, 16 февраля, сообщает Укринформ.

«Я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по вакцинации, массовой вакцинации, согласно нашему утвержденному национальному плану, который предусматривает 5 этапов вакцинации. На сегодняшний день у нас готова полностью вся наша медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады, которые будут вакцинировать, сформированы списки по фамилиям людей, которых мы будем вакцинировать на первом этапе. Мы ожидаем поставки вакцины в Украину. Как только она придет, мы сразу начнем вакцинацию. У нас была уверенность, что вакцина должна быть до 15 февраля», - сказал Степанов.

Он добавил, что такая уверенность основывалась на заключенных договорах Украины с производителями вакцин, в которых «четко у нас предусмотрены, в том числе и количество, и сроки поставки».

Министр добавил, что согласно заключенным договорам, Украина ожидает миллион доз вакцины в феврале и миллион доз в марте этого года.

«Более того, по этому миллиону, который мы должны получить в феврале, у нас была уверенность, что он будет поставлен до 15 числа и сразу мы начнем вакцинацию. Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера, я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу сейчас, после брифинга, у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украину. Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни, и эта первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам, нашим героям, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с COVID-19», - отметил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.