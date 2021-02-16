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В Венгрии 32-летний украинец за рулем грузовика в центре города Чепрег совершил сразу три нарушения и скрылся с места происшествия, сообщает Mukachevo.net.

13 февраля мужчина на 24-тонном грузовике с венгерскими номерами ехал в город Сомбатхей. Однако по пути, в Чепреге совершил сразу несколько аварий. Украинец проехал через мост с ограничением веса 16 тонн, повредил указательный знак, повалил фонарный бетонный столб и поехал дальше.

«Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины, а одна остановилась сразу перед нами. Только после этого водитель остановил автомобиль», — рассказал очевидец.

Задержали украинца в 10 км от места происшествия. Тест показал в его крови алкоголь.

По информации венгерской полиции, нарушителя лишили удостоверения водителя и привлекли к уголовной ответственности за обоснованное подозрение в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ForUm

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