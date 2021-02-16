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Компания SpaceX Илона Маска успешно запустила на орбиту следующую партию из 60 миниспутников Starlink для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы.

Как передает Укринформ, об этом сообщила компания в Твиттере.

«Развертывание (на орбите - ред.) 60 спутников Starlink - подтверждено», - рассказали в SpaceX.

По данным портала Space, сам запуск был осуществлен в 5:59 часов по Киеву на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

В то же время, первая многократная ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 не смогла осуществить управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике. Сама посадка должна была состояться уже через примерно 9 минут после запуска, однако камеры не зафиксировали ее снижение на платформу.

Вероятно, она упала в океан.

Отмечается, что уже был 19-й запуск на орбиту группы интернет-спутников. На этой неделе компания Маска попытается запустить на орбиту еще одну миссию со спутниками Starlink.

Напомним, 4 февраля SpaceX запустила на орбиту 60 спутников Starlink.
ForUm

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