На реке Конго перевернулась и затонуло китобойное судно, в результате чего более 60 человек погибли, передает Укринформ.

Отмечается, что триста человек были спасены, еще около 200 пропали без вести.

Китобойная баржа была перегружена, на ее борту находилось около 700 человек. По словам местных жителей, лодка ударилась о скалу к востоку от столицы Киншасы во время ночного рейса.

Конголезский министр по гуманитарным вопросам Стив Мбикайи призвал к привлечению виновных в инциденте.