также в разделеМир
НАТО увеличит финансирование военной деятельности у границ с РФ 19
SpaceX запустила на орбиту еще 60 спутников Starlink 18
Во Франции заявили о масштабной кибератаке на госучреждения 16
В Британии обнаружили потенциально неуязвимый к вакцинам штамм COVID-19 38
ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины от AstraZeneca 64
В Кремле ответили на приглашение Илона Маска поговорить с Путиным 45
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений 42
Лавров заявил, что разрыв отношений с ЕС начался давно 22
В Microsoft назвали связанную с РФ кибератаку на США «крупнейшей в мире» 40
ВОЗ: Вспышка коронавируса в Ухане была больше, чем считалось 14
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 13
Адвокат Трампа заявил об угрозах убийства после решения об импичменте 23
Новая Зеландия усилила карантин из-за COVID-19 19
Япония одобрила COVID-вакцину Pfizer 11
Из-за непогоды в США без света остались сотни тысяч людей 56
Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо 13
ЕС упростил процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов 17
Адвокаты Навального сделали обращение в Совет Европы 31

На реке Конго перевернулась и затонуло китобойное судно, в результате чего более 60 человек погибли, передает Укринформ.

Отмечается, что триста человек были спасены, еще около 200 пропали без вести.

Китобойная баржа была перегружена, на ее борту находилось около 700 человек. По словам местных жителей, лодка ударилась о скалу к востоку от столицы Киншасы во время ночного рейса.

Конголезский министр по гуманитарным вопросам Стив Мбикайи призвал к привлечению виновных в инциденте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги