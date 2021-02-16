Еще один потенциально неуязвимый к вакцинам штамм COVID-19 обнаружили в Британии, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Штамм, известный под названием В1525, исследуется учеными университета Эдинбурга, которые утверждают, что обнаружили его в геномах из 10 стран, среди которых Дания, США и Австралия. До сих пор на территории Великобритании было выявлено 32 случая инфицирования этим штаммом», - говорится в материале.

Отмечается, что новый штамм был обнаружен в геномах, собранных в Великобритании и Нигерии еще в декабре.

Обнаруженный вид имеет сходство с уже известным «британским» штаммом, но содержит также и ряд отличий, которые беспокоят исследователей. В частности, этот штамм имеет видоизменения в спаечном белке, который играет важную роль в проникновении вируса в клетку.

«Эта мутация под названием Е484К имеется в разновидностях, которые возникли в Южной Африке и Бразилии, и может помогать вирусу лучше избегать антител, создаваемых организмом», - объясняет Guardian.

По словам Саймона Кларке, доцента клеточной микробиологии университета Ридинга, распространение этого нового штамма может снизить эффективность имеющихся вакцин.

«Пока неизвестно, насколько хорошо этот новый вид распространяться, но, если он будет успешным, можно считать, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей болезни будет ослаблен», - сказал Кларке.

Между тем BBC сообщает, что в течение последних суток в Британии зарегистрировано 9765 новых больных коронавирусом - впервые с начала октября ежедневное количество больных было на уровне ниже 10 тысяч.

С начала февраля ежедневный прирост пациентов с коронавируса в Британии не превышал 20 тысяч случаев и продолжает снижаться.

Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что правительство 22 февраля разработает «дорожную карту» с целью смягчения карантина в Англии.

Как сообщалось, в целом с начала пандемии в Британии было обнаружено 4,047,843 случаев коронавируса, погибли 117,396 больных.

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Англии в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50-70% заранее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. При этом в организации заверили, что новый штамм не влечет к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.