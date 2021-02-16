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Украина станет первой страной в мире, где цифровой паспорт юридически будет приравнен к обычному. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает пресс-служба КМУ.

В частности отмечается, что Верховная Рада Украины 4 февраля в первом чтении поддержала законопроект, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными.

«После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как» цифрового государства» - мы станем первой страной, разрешающей цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов», - заявил Федоров.

Отмечается, что в мобильном приложении «Дия» доступны зарубежный биометрический паспорт и iD-карта. Документы в мобильном приложении «Дия» вводятся по принципу people-to-people. Чтобы проверить подлинность цифрового документа, не нужны никакие дополнительные устройства. Сделать это можно с помощью любого смартфона, на котором установлена «Дия». Для этого нужно навести камерой смартфона на QR-код цифрового документа. Это уникальный 3-минутный идентификатор, позволяющий сверить этот документ с данными в соответствующих реестрах.

Сообщается, что украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и т.п.

В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине поездом и самолетом. Документы в приложении «Дія» принимают уже 10 международных аэропортов страны: «Борисполь», «Киев», «Одесса», «Львов» имени Даниила Галицкого, «Харьков», «Запорожье», «Николаев», «Ивано-Франковск», «Херсон» и «Днепропетровск».
ForUm

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