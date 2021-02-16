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Министр здравоохранения Максим Степанов заверил председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Данила Гетманцева, что вакцинация от COVID-19 в Украине начнется до конца недели.

Об этом Гетманцев рассказал на брифинге во время заседания фракции «Слуга народа», передаете УНИАН.

Отвечая на вопрос о начале вакцинации от COVID-19 в Украине, Гетманцев сообщил: «Я общался сегодня с министром здравоохранения. Он пообещал, что до конца недели вакцинация начнется. Речь идет о некоторых технических вопросах, которые, к сожалению, по состоянию на 15-е число не были решены. Но к концу недели этот процесс начнется».

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что первая партия вакцины против коронавируса ожидается в Украине 16-17 февраля.
ForUm

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