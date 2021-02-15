Украине будет «гораздо труднее» пройти 2021 без транша Международного валютного фонда, сообщил народный депутат от «Слуги народа» и руководитель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

«Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет труднее намного, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Катастрофы никакой не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность», - приводит слова Гетманцева Радио Свобода.

13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».

7 мая 2020 после многомесячных переговоров с Украиной по трехлетней программе расширенного финансирования МВФ наконец отказался от нее и предложил меньшую программу stand-by из-за «беспрецедентной неопределенности относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации» в Украине.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила 12 июня.

