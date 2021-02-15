также в разделеЭкономика
В Укрэнерго уверяют, что отключений потребителей не будет 6
В Нафтогазе озвучили шаги Украины, если «Северный поток-2» не достроят 14
В Раде хотят запретить импорт электроэнергии из РФ 10
Яйца и сахар за год подорожали на 50% 9
Кабмин упростил условия получения ипотеки под 7% 10
В Кабмине озвучили размер компенсации за электроотопление 35
Коболев: Газсбыты держат украинцев в заложниках 10
Эксперт: Пауза в переговорах Украины с МВФ обвалит гривню 22
Доля Нафтогаза на рынке газа для населения увеличилась в 5 раз 17
Энергоблок ХАЭС подключили к сети, это позволит не импортировать э/э из России 38
Витренко: Добытый в Украине газ идет на нужды населения 18
Украинская делегация подписала в ОАЭ контракты на $3 миллиарда 32
СМИ: Бывшего топ–менеджера «Нафтогаза» подозревают в 150-миллионных убытках государству 13
ОАЭ признали украинские водительские удостоверения 19
Цена за биткоин приближается к 50 тыc. долларов 31
МВФ завершила миссию в Украине 126
Витренко: Импорт электроэнергии из Беларуси и РФ – вынужденный 21
«Нафтогаз» в прошлом году вдвое снизил оплату услуг членов набсовета 10

Украине будет «гораздо труднее» пройти 2021 без транша Международного валютного фонда, сообщил народный депутат от «Слуги народа» и руководитель финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

«Мы убеждены в том, что нам пройти 21-й год без очередного транша МВФ будет труднее намного, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы, у нас есть соответствующие возможности, чтобы это осуществить. Катастрофы никакой не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность», - приводит слова Гетманцева Радио Свобода.

13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».

7 мая 2020 после многомесячных переговоров с Украиной по трехлетней программе расширенного финансирования МВФ наконец отказался от нее и предложил меньшую программу stand-by из-за «беспрецедентной неопределенности относительно экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации» в Украине.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на пять миллиардов долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила 12 июня.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3159 грн.
15
Теги