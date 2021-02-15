Бывшему «заместителю министра информации ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины вступил в террористическую организацию «ДНР» и участвовал в ее деятельности. В частности, он совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В июне 2015 года подозреваемый назначен на должность так называемого «заместителя министра информации ДНР», где отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Также мужчина принимал участие в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» в Российской Федерации.

Сейчас следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.