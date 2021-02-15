также в разделеОбщество
Осужденному за нападение на Гандзюк вынесли еще один приговор
В Украине за 3 года обнаружили 390 случаев неэтичной рекламы 20
Степанов: Первая партия COVID-вакцины «немного задерживается» 14
С Грымчака сняли электронный браслет 8
И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский судится с ОО «Красный Губер» 10
Дела Майдана: Первый обвинительный акт по спецпроцедуре направлен в суд 19
У Мемориала памяти жертв Афганской войны установили цветы от Зеленского и Разумкова 11
В четырех областях Украины ограничено движение грузовиков 26
СМИ: В Горловке взорвали авто одного из командиров боевиков 68
Житель Черниговщины соврал об убийстве отчима, чтобы ему почистили снег 12
На Луганщине задержали парней, повредивших памятник добровольцам 15
В Украине за сутки госпитализировали более 1100 человек с COVID-19 41
ГБР расследует гибель трех военных на Донбассе 11
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Окуевой 22
Из Украины выдворили норвежца, который угрожал совершить ряд тяжких преступлений 19
В ВСУ на COVID-19 заболел еще 21 человек 9
В Карпатах сохраняется угроза схождения снежных лавин 11
В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19 33

Бывшему «заместителю министра информации ДНР» сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создании террористической организации (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины вступил в террористическую организацию «ДНР» и участвовал в ее деятельности. В частности, он совершал насилие в отношении пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В июне 2015 года подозреваемый назначен на должность так называемого «заместителя министра информации ДНР», где отвечал за формирование информационной политики и пропаганды этой террористической организации.

Также мужчина принимал участие в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и к присоединению так называемых «ДНР» и «ЛНР» в Российской Федерации.

Сейчас следственному судье подано ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги