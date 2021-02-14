В городе Раздельная в Одесской области вирусным гепатитом А заболели 16 человек, которые проживают в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

«13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве добавили, что на сегодня там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.