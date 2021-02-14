также в разделеПроисшествия
Названы имена трех военных, погибших под Новолуганским 14
На Донбассе погибли трое бойцов ООС 23
За сутки боевики дважды нарушили перемирие 13
В пяти областях ограничено движение транспорта 31
Хмельницкая АЭС отключила энергоблок в аварийном порядке 68
Из-за обвала пристройки во Львове погиб человек 11
Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Украине 11
Боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня 11
ОБСЕ: Больше всего гражданских на Донбассе погибли из-за мин 10
На Донбассе подорвался военный 39
На Житомирщине на ходу загорелся поезд 19
Непогода обесточила в Украине 86 населенных пунктов 12
Вчера на Донбассе боевики убили двоих военных 44
В Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей 82
Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть авто 24
Мужчина угрожал взорвать магазин сладостей в Виннице 12
Снайпер боевиков убил еще одного военного на Донбассе 25
ООС: Боевики сбросили выстрелы ВОГ-17 возле украинских позиций 29

В городе Раздельная в Одесской области вирусным гепатитом А заболели 16 человек, которые проживают в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

«13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве добавили, что на сегодня там проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5852 грн.
14
Теги