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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен системой аварийной защиты

На официальных сайтах НАЭК "Энергоатом" и Хмельницкой АЭС по состоянию на середину дня 13 февраля отсутствуют данные об аварийном отключении блока.

Эксперт допустила, что "Энергоатом" может сокрыть аварийную ситуацию на энергоблоке.

«Будет, как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора, и в статистику нарушений не включили?» - добавила эксперт.

Напомним, ранее НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ремонтная кампания на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС будет досрочно прекращена. Подключение блока планировалось на конец текущей недели.
ForUm

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