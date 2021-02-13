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Из-за ухудшения погодных условий в Украине в нескольких регионах ввели ограничение на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта, а в Ровенской области ограничили движение всего транспорта по дорогам государственного значения, сообщает ГСЧС в субботу, 12 февраля.

По данным ведомства, с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Волынская область – на дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);

Ивано-Франковская область – на дорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя-Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка);

Винницкая область – М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок Жмеринка - Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок Турбов-Погребище), Т-02-12 Винница- Шпиков-Комаргород (участок Тывров - Шпиков).

Кроме того, в связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области на дорогах государственного значения в пределах региона вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около 1700 человек и 1430 единиц техники. На въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева ГСЧС (с начала непогоды оказана помощь более 350 лицам). Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 10 человек и шесть единиц техники.
ForUm

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