13 февраля в Львове на улице Садовой из-за разрушения кровли в пристройке к двухэтажному зданию погиб человек.

Об этом информирует областная спасательная служба.

«13 февраля в 10:36 во Львове по улице Садовой, 2А в одноэтажной пристройке (размером 4×3 м) к двухэтажному новому строению (50×50 м) произошло разрушение кровли на площади 12 кв. м», — говорится в сообщении.

Спасатели достали тело погибшего человека, который находился под завалом.

На месте работали 14 сотрудников ГСЧС и три единицы техники.