также в разделеПроисшествия
Хмельницкая АЭС отключила энергоблок в аварийном порядке 10
Из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов в Украине 9
Боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня 11
ОБСЕ: Больше всего гражданских на Донбассе погибли из-за мин 10
На Донбассе подорвался военный 38
На Житомирщине на ходу загорелся поезд 19
Непогода обесточила в Украине 86 населенных пунктов 12
Вчера на Донбассе боевики убили двоих военных 44
В Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей 81
Под Одессой женщина разбила кирпичом шесть авто 22
Мужчина угрожал взорвать магазин сладостей в Виннице 12
Снайпер боевиков убил еще одного военного на Донбассе 24
ООС: Боевики сбросили выстрелы ВОГ-17 возле украинских позиций 29
В Украине от COVID-19 умерли более 24 тысяч человек 113
Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе 21
Под Киевом джип, уходя от полиции, врезался в бензовоз 36
В Украине остаются обесточенными 62 населенных пункта 18
Вчера боевики трижды обстреляли украинские позиции 11

13 февраля в Львове на улице Садовой из-за разрушения кровли в пристройке к двухэтажному зданию погиб человек.

Об этом информирует областная спасательная служба.

«13 февраля в 10:36 во Львове по улице Садовой, 2А в одноэтажной пристройке (размером 4×3 м) к двухэтажному новому строению (50×50 м) произошло разрушение кровли на площади 12 кв. м», — говорится в сообщении.

Спасатели достали тело погибшего человека, который находился под завалом.

На месте работали 14 сотрудников ГСЧС и три единицы техники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
9
Теги