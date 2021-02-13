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За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков. Ранен один служащий ВСУ.

Об этом говорится в суточном сводке операции Объединенных сил.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Недалеко от Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получили ранения. Его доставили в лечебное учреждение, где оказали необходимую медицинскую помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4.

А вблизи Новолуганского украинские военные зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника украинские военные давали адекватный ответ.

«С начала текущих суток, 13 февраля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», - отчитываются в штабе.

Напомним, на Донбассе боевики убили двоих военных.
ForUm

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