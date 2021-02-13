Китайская вакцина от коронавируса Sinovac будет в Украине на протяжении следующего месяца.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире Свободы слова Савика Шустера.

«Sinovac — ею прививаются в Турции, Бразилии, Индонезии. Мы ждем, она зарегистрирована 6 февраля в Китае, и в течение 30 дней должна быть (в Украине — ред). С доказанной эффективностью не менее 70%. Мы увидим документы, они их только 11 февраля подали на регистрацию. В досье должны быть общие результаты по клинической эффективности», — сказал Степанов.

Глава Минздрава заверил, что Sinovac будет бесплатной в Украине и доступной согласно календарю прививки, они «вольются» в другие вакцины.

Напомним, в СНБО фиксируют активный рост фишинговых атак по теме вакцинации.