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За минувшие сутки в столице обнаружили 348 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 8 человек. Всего за период пандемии в городе 2492 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 547», - сообщил Кличко.

Заболели 190 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 140 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 8 девочек от 1 до 15 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 54 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 1540 человек. В общем коронавирус преодолели 84 847 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, в Соломенском - 69 и в Днепровском районе - 67 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 февраля зафиксировано 4773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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