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Европейский Союз и Украина рассчитывают на восстановление туристических путешествий граждан после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНИАН.

«Совет ассоциации рассчитывает на возобновление путешествий без острой необходимости для наших граждан как только позволит эпидемическая ситуация», - говорится в заявлении.


 
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