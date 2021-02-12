Европейский Союз и Украина рассчитывают на восстановление туристических путешествий граждан после улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, передает УНИАН.
«Совет ассоциации рассчитывает на возобновление путешествий без острой необходимости для наших граждан как только позволит эпидемическая ситуация», - говорится в заявлении.
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