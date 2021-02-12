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Импорт электроэнергии из Беларуси и России является вынужденным в целях стабилизации работы энергосистемы Украины, но наша страна сможет полностью от него отказаться после интеграции в энергосистему Европейского Союза с 2023 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает УНИАН.

«Я стратегически не поддерживаю импорт из России и Беларуси. Вопрос в том, что для того, чтобы реализовывать такие стратегические важные инициативы, то нужно к этому готовиться. Когда, например, летом нормально не проводятся ремонты, когда нет нормальной системы гарантирования достойного количества угля на складах, то мы входим зимой в ситуацию, когда нам нужна аварийная помощь из Беларуси, иначе будет дефицит в энергосистеме», - сказал Витренко.

Он отметил, что Украина сможет полностью отказаться от импорта из России и Беларуси после интеграции в энергосистему ЕС, которая должна состояться не позднее 2023 года.

«Реальное решение проблемы - отсоединение от России и Беларуси и присоединение к Европе. Тогда ту же аварийную помощь, перетоки, импорт и экспорт мы сможем осуществлять с европейским рынком», - сказал глава Минэнерго.

Напомним, Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.
ForUm

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