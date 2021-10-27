Украинская Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не будет продлевать на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть из России и Беларуси, в связи с низкими запасами угля и угрозой дефицита электроэнергии. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Украины.

«Регулятор уже определился с решением – он не будет запрещать импорт из России и Беларуси на ноябрь. Когда в сентябре принимали решение о запрете импорта на октябрь, говорили о том, что это не составляет угрозы энергосистеме и потребителям, а в дальнейшем будем определяться в зависимости от уровня подготовки к ОЗП. Сами знаете, какие у нас запасы угля», - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, НКРЭКУ в мае установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси сроком до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Решение принято в связи с планами Украины присоединится в среднесрочной перспективе к энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E и выйти из параллельной работы с энергосистемами Беларуси и России.

У регулятора есть предусмотренное законодательством право не продлять запрет импорта из стран - не членов Энергетического сообщества.

Доступная пропускная мощность межгосударственных сечений на ноябрь 2021 года для импорта электроэнергии из РФ составляет 2200 МВт, из Беларуси - 900 МВт, следует из материалов НЭК «Укрэнерго».

Несколькими днями ранее источник агентства в правительстве отмечал, что ситуация с принятием решения о запрете импорт электроэнергии из РФ и Беларуси неопределенная. «С одной стороны, учитывая низкий объем угля на ТЭС, есть угроза дефицита электроэнергии и отключений потребителей, с другой - разрешить импорт выглядит, мягко говоря, нелогичным с политической точки зрения. Ведь и министр энергетики, и глава НКРЭКУ неоднократно заявляли, что надеются, что импорта из этих стран уже не будет», - сказал он.

По данным министерства энергетики на 26 октября, запасы угля на ТЭС составляют 578,9 тыс. тонн при требовании к гарантированным запасам в 653,4 тыс. тонн и в 4 раза меньше графика накопления, утвержденного Минэнерго.