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Министерство финансов Украины в ходе переговоров с Международным валютным фондом уже проводит дискуссии относительно бюджетных параметров 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью УНИАН.

«Переговоры проходят в спокойном режиме. Возникают новые вопросы, в частности регулирование рынка газа. Сейчас выстраиваются параметры, каким образом это должно быть согласовано с МВФ. Остаются и отдельные старые вопросы - антикоррупционная структура, НАПК, НАБУ, судебная реформа», - сказал он.

По словам главы Минфина, есть нерешенные структурные маяки прошлого года по закону о банках и банковской деятельности, при этом правительство обеспечило выполнение маяка о переходе работы налоговой и таможни в формате единых юридических лиц с 1 января.

«Принято решение о ликвидации налоговой милиции, можно сказать, и этот пункт выполнен. Дискутируем с МВФ относительно бюджетных параметров 2022-го: как консолидировать бюджет, чтобы войти в параметры в 3,5% бюджетного дефицита», - сказал Марченко.
ForUm

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