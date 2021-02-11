также в разделеМир
ВОЗ: Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае еще в октябре 2019 года 3
В РФ ужесточили наказание за неповиновение силовикам 19
Математик: Весь коронавирус в мире можно поместить в банку из-под колы 23
США вводят санкции против военной хунты Мьянмы 11
Жена Навального вылетела в Германию 31
«Тревожный» тренд в Китае: за год рождаемость упала на 15% 20
Число новых случаев COVID-19 в мире за неделю сократилось на 17% 10
Bloomberg: Для избавления от COVID-19 миру понадобится 7 лет 17
Страны Балтии и Польша готовят санкции против РФ 25
Дело Трампа: В СМИ попала расшифровка разговора Джулиани с Ермаком 38
В мире зафиксировали уже более 107 миллионов случаев коронавируса 13
Сенат США признал процесс импичмента Трампа конституционным 22
Боррель готов предложить новые санкции против РФ 21
Дания озвучила сроки завершения строительства «Северного потока-2» в ее водах 35
В Европарламенте требуют отставки Борреля за «унизительную» поездку в Москву 41
Латвия запретила 16 российских телеканалов 27
В ВОЗ считают крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19 64
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа 19

Александр Лукашенко обозначил условия своего ухода из власти в Беларуси и предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Первое условие, заявил он в четверг на Всебелорусском народном собрании, - это мир и порядок в стране, передает Интерфакс.

«Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может», - сказал Лукашенко.

«Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом», - подчеркнул он.

Как пояснил Лукашенко, «если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, то власть будет у Всебелорусского народного собрания». «У вас, даже без меня. И Всенародное собрание будет избраться еще более ответственно людьми... Оно должно быть стабилизатором на переходный период», - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в период смены поколений должна быть «четкая подстраховка, чтобы не потерять страну».

«Я думаю, что Всебелорусскому собранию надо передать главный вопрос - определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан нашей страны - и для главы государства, и для парламента, и для других», - заявил он.

Он сообщил, что в резолюцию ВНС внесут пункт о создании конституционной комиссии. «Это комиссия, которая будет собирать все ваши предложения. Обещаю вам, что все будет честно и справедливо», - заявил Лукашенко.

В Беларуси уже более полугода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции против страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
32
Теги