Александр Лукашенко обозначил условия своего ухода из власти в Беларуси и предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Первое условие, заявил он в четверг на Всебелорусском народном собрании, - это мир и порядок в стране, передает Интерфакс.

«Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может», - сказал Лукашенко.

«Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом», - подчеркнул он.

Как пояснил Лукашенко, «если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, то власть будет у Всебелорусского народного собрания». «У вас, даже без меня. И Всенародное собрание будет избраться еще более ответственно людьми... Оно должно быть стабилизатором на переходный период», - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в период смены поколений должна быть «четкая подстраховка, чтобы не потерять страну».

«Я думаю, что Всебелорусскому собранию надо передать главный вопрос - определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан нашей страны - и для главы государства, и для парламента, и для других», - заявил он.

Он сообщил, что в резолюцию ВНС внесут пункт о создании конституционной комиссии. «Это комиссия, которая будет собирать все ваши предложения. Обещаю вам, что все будет честно и справедливо», - заявил Лукашенко.

В Беларуси уже более полугода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции против страны.