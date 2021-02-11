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Украина за 20 лет сократила производство гречки в 4,6 раза – до 104 тысяч тонн в 2020 году, сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

По данным 2019 года, наша страна занимает 3-ю позицию в производстве и 4-ю в импорте.

«Причиной такой ситуации послужила сложившаяся культура потребления гречки в нашей стране с одновременным сокращением объемов ее производства. За 20 лет объемы производства гречихи сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году», - говорится в сообщении.  

Украинские аграрии предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.).

«Тем более что серьезную конкуренцию им составляет более дешевая по цене гречка производства Российской Федерации», - комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин. По результатам 2020 крупнейшим импортером гречки в Украину была Российская Федерация с долей 42% от общего импорта в денежном выражении. При этом цена от данной страны на 19% меньше средней цены поставки всех других поставщиков. Однако по предварительным оценкам, в 2020 году объемы производства гречки на 22% превышают аналогичный показатель предыдущего года, что позволит частично сократить импортные поставки в 2021 году.  
ForUm

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