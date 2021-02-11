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Сегодня, 11 февраля, около 11:00 в полицию поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова в Виннице, что у их заведения находится подозрительный человек с сумкой и намерен подорвать взрывчатку.

По данным облполиции, сразу после введения в действие полицейской спецоперации «Гром», мужчину задержали.

Полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможного опасного места.

Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили. После проведения проверки

 будет дана правовая квалификация события.
ForUm

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