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На Киевщине Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации «Исламское государство».

По данным пресс-центра ведомства, ее лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», все участники которой являются иностранцами.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками «ИГИЛ». По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято:

• взрывоопасное вещество с содержанием тротила,

• гранату Ф-1,

• 8 гранатометных выстрелов,

• иностранную валюту,

• банковские карточки,

• черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации «ИГИЛ», религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков.

К материалам уголовного производства следствием также добавлена задокументированная переписка участников организации с боевиками «ИГИЛ» за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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