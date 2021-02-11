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Британский математик из Университета Бата Кит Йейтс вычислил, что банки из-под колы объемом 0,33 л хватило бы, чтобы вместить туда все частицы коронавируса, который сейчас циркулирует в мире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

По подсчетам эксперта, в мире одновременно существует около двух квинтиллионов - или два миллиарда миллиардов - частиц коронавируса SARS-CoV-2.

Математик рассказал, что в процессе расчетов использовал диаметр SARS-CoV-2 – в среднем это около 100 нанометров, а затем вычислил объем сферического вируса.

Йейтс отметил, что даже если учесть белковые шипы вируса и тот факт, что сферические частицы будут оставлять пробелы, когда их сложить друг к другу, общее количество вируса будет все равно меньше, чем может вместить банка колы объемом 0,33 л.

По данным Worldometer, в мире обнаружены 107595280 случаев COVID-19, в частности 2356518 летальных, выздоровели 79522947 человек.
ForUm

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