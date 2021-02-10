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Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Разрешение на экстренное применение вакцины против COVID-19 производителя Sinovac, уже предоставлено компетентными органами Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.

В конце декабря 2020 Министерство здравоохранения через свое предприятие «Медицинские закупки Украины», которое было определено оператором вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 

8 февраля во время Всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сейчас Украина уже получила подтверждение на поставку 22 миллионов доз вакцин против COVID-19.
ForUm

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