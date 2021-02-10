Украинскому военачальнику вынесли приговор- 7 лет лишения свободы.

Бывшего первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской области обвиняют в трагедии с ИЛ-76, который сбили сепаратисты в аэропорту Луганска. Но и военные эксперты НАТО, и американские дипломаты шокированы тем, что подобное дело рассматривали гражданские суды: к тому же, допущенные при этом нарушения, говорят о недопустимости преследования и откровенной травли генерала. « Ни США, ни другие страны Запада, которые предоставляют Украине военную помощь, не дали бы обращаться с собственными военными командирами так, как с генералом Назаровым", - говорится в обращении.

Эксперты подчёркивают, подобное «судилище» только деморализует армию и выгодно лишь… России.

По данным сайта ОРД, международный скандал возник во многом благодаря скандальной главе Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач.

По данным журналистов ОРД, «при автоматическом распределении дела (уникальный номер 185/12161/15-к) между судьями Апелляционного суда, Деркач вручную искусственно исключила из процесса нескольких судей, которым дважды был назначен… неполный рабочий день. Примечательно, что с официального сайта Судебной власти Украины исключены идентифицирующие данные об участниках процесса над генералом Назаровым. Таким образом "заметались следы", чтобы информацию о вмешательство в процесс распределения сложнее было отследить по поиску сайта.