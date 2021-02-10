В Харькове полицейские разоблачили группу лиц, которые занимались сутенерством. В состав преступной группировки входили шесть мужчин, сообщила пресс-служба облполиции.

По словам следователя СУ ГУНП в Харьковской области Дмитрия Сидоренко, в рамках досудебного расследования, открытого в сентябре 2020 по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, следователи и работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, разоблачили шесть человек в сутенерстве по отношению к женщинам, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова.

Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека». Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану «проституток», организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг.

Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.

В январе 2021 следователи отдела следственного управления совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали участников преступной группы. Следователи провели обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи. В настоящее время сообщено о подозрении в совершении преступления всех участников преступной группы. Пяти мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому – круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.