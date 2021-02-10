За прошлую неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в мире уменьшилось на 17%, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество новых COVID-случаев в мире уменьшается уже четвертую неделю подряд.

В общем на прошлой неделе в мире было выявлено более 3,1 миллиона новых случаев, что на 17% меньше, чем в предыдущую неделю, и является самым низким показателем по количеству новых случаев с последней недели октября прошлого года.

Также за прошлую неделю в мире было зафиксировано 88 тысяч смертей от коронавируса, что на 10% меньше чем в предыдущую неделю.

Отмечается, что смертность в мире от COVID-19 падает вторую неделю подряд.

«Хотя все еще существует много стран, где увеличивается количество случаев заболевания на мировом уровне это (падение новых COVID-случаев. - Ред.) обнадеживает», - отметили в ВОЗ.

По данным Worldometer, в мире выявлено 107 463 667 случаев COVID-19, в частности 2352846 летальных, выздоровели 79396458 человек.