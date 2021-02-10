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В ночь на 10 февраля в Киевской области между Бучей и Ворзелем водитель внедорожника, пытаясь скрыться от полиции, столкнулся с бензовозом, в результате чего пострадали три человека, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что джип на скорости не менее 140 км/час столкнулся с бензовозом.

«Джип летел не меньше 140 км, была погоня от полиции. Пострадало три молодых человека, один в тяжелом состоянии госпитализирован (походу все бухие в хлам)», - говорится в сообщении.
ForUm

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