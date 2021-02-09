Министерство экономики ожидает общее производство зерновых и зернобобовых в 2020/2021 маркетинговом году на уровне 65,5 млн тонн, в то же время экспорт упадет на 20,5%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогнозный баланс Минэкономики.
Так, экспорт зерновых ожидается в объеме 45,400000 тонн, что на 20,5% меньше прошлый маркетинговый год.
Экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы - на 22,4%, до 23,5 тонн тонн, и ячменя на 23,8% - до 3,82 млн тонн.
Согласно прогнозу, общее производство зерновых и зернобобовых этого МГ ожидается на уровне 65,5 млн тонн.
Также в балансе указываются больше прогнозируемых на конец МГ запасы по отдельным категориям. Так, сахара осталось 1,045 млн тонн против прогнозируемых ранее 0,2 млн тонн. Значительные остатки имеет подсолнечник - 8,3 млн тонн против 0,2 млн тонн прогнозируемых. Сои осталось 1,6 млн тонн.
Экспорт подсолнечного масла составил 2,2 млн тонн против прогнозируемых 5,5 млн тонн.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время