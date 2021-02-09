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Министерство экономики ожидает общее производство зерновых и зернобобовых в 2020/2021 маркетинговом году на уровне 65,5 млн тонн, в то же время экспорт упадет на 20,5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогнозный баланс Минэкономики.

Так, экспорт зерновых ожидается в объеме 45,400000 тонн, что на 20,5% меньше прошлый маркетинговый год.

Экспорт пшеницы сократится на 14,6% - до 17,5 млн тонн, кукурузы - на 22,4%, до 23,5 тонн тонн, и ячменя на 23,8% - до 3,82 млн тонн.

Согласно прогнозу, общее производство зерновых и зернобобовых этого МГ ожидается на уровне 65,5 млн тонн.

Также в балансе указываются больше прогнозируемых на конец МГ запасы по отдельным категориям. Так, сахара осталось 1,045 млн тонн против прогнозируемых ранее 0,2 млн тонн. Значительные остатки имеет подсолнечник - 8,3 млн тонн против 0,2 млн тонн прогнозируемых. Сои осталось 1,6 млн тонн.

Экспорт подсолнечного масла составил 2,2 млн тонн против прогнозируемых 5,5 млн тонн.
ForUm

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