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Суд в деле МН17 ушел на перерыв до 15 апреля 24

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 «Малазийских авиалиний» не раньше 2023 года, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Что касается слушаний в Международном суде ООН, мы наблюдаем попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничения Covid, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, по состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года», - сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что надо четко различать три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

«Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, есть украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ», - отметил Енин.

По словам замминистра, все они направлены на привлечение к ответственности России, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей этого преступления.

Напомним, суд в Нидерландах объявил перерыв до 15 апреля в слушаниях дела о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17.
ForUm

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