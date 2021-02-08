Суд в Нидерландах объявил перерыв в слушаниях дела о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17.

Следующее судебное заседание состоится 15 апреля в 10:00 по местному времени, сообщает Укринформ.

Сегодняшнее заседание длилось менее часа. Суд озвучил свои решения по запросам защиты одного из обвиняемых, Олега Пулатова. В частности, судья сообщил, что суд не возражает против привлечения к делу документов, которые концерн «Алмаз-Антей» передал суду 18 января (речь идет об отчетах за 2015-2016 годы).

Как сообщал ForUm, Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Напомним, рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги должен начать 7 июня 2021.

В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 был зарезервирован судебный комплекс «Схипхол», расположенный в 50 км от Гааги. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназначенца ГРУ РФ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.