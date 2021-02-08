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Обязательная вакцинация от COVID для некоторых категорий Украины граждан не нарушит их конституционные права. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский, передает РБК-Украина.

«Президент не говорил об обязательности вакцинации для всех. Он сказал, что вакцинация в некоторых зарубежных странах является обязательной, но для Украины об обязательности вакцинации он не говорил», - отметил он.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку, с одной стороны, каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, а с другой - есть обязанность государства обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие.

«Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательность вакцинации как условие нахождения на той или иной работе», - утверждает Вениславский.

Он также добавил, что нет прямого запрета на обязательную вакцинацию.

«Потому что есть конституционная норма, что жизнь человека - наивысшая ценность, и государство обязано, в соответствии со ст.3 Конституции Украины принимать все необходимые меры для защиты жизни и здоровья человека. В Украине на данный момент вакцинация будет добровольной, но если будет необходимость введения определенной обязанности для определенных категорий граждан, то это возможно. Хоть, скажем так, аргументация не на 100% будет безупречной», - уверен Вениславский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вакцинация будет добровольной, но все, кто работает в государственном секторе и имеет много контактов, должны сделать прививку.
ForUm

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