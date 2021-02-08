После начала вакцинации от COVID-19 Украина будет принимать зеркальные меры по условиям пропуска на свою территорию невакцинированных граждан других государств. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Будет ли мир путешествовать? Это все зависит от нас, от людей. Потому что я уверен, что Европа не даст возможности свободного передвижения, если у тебя нет вакцинации. Если люди хотят уехать - отдохнуть или по работе, надо будет вакцинироваться», - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли пускать в Украину невакцинированных иностранцев, когда начнется вакцинация, Зеленский отметил, что наша страна должна иметь зеркальные, паритетные отношения с другими государствами, особенно с соседями - странами Европейского Союза.

«Если они будут пускать с какими-то штампами, паспортами или подтвержденным вакцинированием, то мы должны делать то же самое», - отметил президент.

По ситуации внутри Украины, то, по словам Зеленского, для людей, которые вакцинируются или переболели коронавирусом, будут отменяться карантинные запреты.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.