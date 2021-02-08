Президент Владимир Зеленс кий заявил, что готов одним из первых сделать прививку против коронавируса, чтобы показать важность и безопасность вакцинации. Об этом он заявил на форуме «Украина 30», передает hromadske.

По его словам, среди украинцев существует недоверие к прививкам, а также они отказываются от вакцинации против COVID-19.

«Я готов показать личным примером, как и большинство мировых лидеров, вакцинация важна и она безопасна», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что планируется вакцинировать минимум половину населения Украины до начала 2022 года. Зеленский напомнил, что власть уже договорилась о поставках вакцины от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, а также о том, что первый этап вакцинации начнется уже в феврале.

«Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат медики, военные, нацгвардийцы», — сказал он

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.