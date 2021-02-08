также в разделеОбщество
СБУ обнаружила на Ривненщине тайник с боеприпасами
В семи областях Украины ограничили движение транспорта 9
Жену Медведчука внесли в базу «Миротворца» 16
Президент: Госслужащие не имеют права отказаться от вакцинации 19
Украина может закрыть въезд для невакцинированных от COVID-19 иностранцев 21
В космическом центре показали, как РФ наращивает военное присутствие в Крыму 39
Латвия запретила российский телеканал за язык ненависти в отношении Украины 20
Украина ожидает получить в феврале 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer 11
Венедиктов: Нельзя закрывать СМИ, только потому, что президент считает, что они не работают на него 27
Зеленский планирует вакцинироваться от COVID-19 вместе с военными 24
На Киевщине ограничили движение грузовиков 13
Глава Еврокомиссии призвала ЕС пожертвовать Украине вакцины от коронавируса 24
Украинцев предупредили о возможном прекращении движения на дорогах 57
Зеленский анонсировал серию форумов к юбилею независимости 29
Глава ОАСК Павел Вовк отказывается являться в ВАКС и грозит последствиями 15
Зеленский: Украине есть чем гордиться в вопросе борьбы с COVID-19 21
Судья Вовк назвал незаконным решение о его принудительном приводе в суд 50
В Украине зафиксирован 2141 новый случай COVID-19 35

Президент Владимир Зеленс кий заявил, что готов одним из первых сделать прививку против коронавируса, чтобы показать важность и безопасность вакцинации. Об этом он заявил на форуме «Украина 30», передает hromadske.

По его словам, среди украинцев существует недоверие к прививкам, а также они отказываются от вакцинации против COVID-19.

«Я готов показать личным примером, как и большинство мировых лидеров, вакцинация важна и она безопасна», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что планируется вакцинировать минимум половину населения Украины до начала 2022 года. Зеленский напомнил, что власть уже договорилась о поставках вакцины от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Novavax, а также о том, что первый этап вакцинации начнется уже в феврале.

«Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат медики, военные, нацгвардийцы», — сказал он

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги